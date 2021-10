https://fr.sputniknews.com/20211021/les-problemes-internationaux-deviennent-explosifs-selon-poutine--1052263908.html

Les problèmes internationaux deviennent "explosifs", selon Poutine

Les problèmes internationaux deviennent "explosifs", selon Poutine

Les problèmes à l’échelle internationale s’accumulent et deviennent dangereux, a estimé Vladimir Poutine. Dans le même temps, la guerre au sens d’antan... 21.10.2021, Sputnik France

L’humanité a l'opportunité de mettre en place un système des relations internationales sans effusion de sang, mais les problèmes qui s’accumulent présentent des risques, a déclaré le Président russe lors d'une réunion dans le cadre du club de Valdaï."L’histoire politique n’a sans doute pas d’exemples où un ordre mondial pacifique s’établissait sans qu’une grande guerre ne le précède et non sur la base de ses résultats, comme cela a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, nous avons l'opportunité de créer un très bon précédent", a estimé Vladimir Poutine."La tentative d’établir cet ordre après la guerre Froide à base de dominance de l’Occident a échoué, comme on le voit. L’actuel état de choses c’est juste le fruit de cet échec et nous devons en tirer des leçons. Les problèmes mondiaux s’accumulent et deviennent de plus en plus explosifs. La Russie est prête à un travail conjoint sur une solution."Détails à suivre

