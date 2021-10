https://fr.sputniknews.com/20211021/les-usa-menent-des-tests-pour-le-developpement-de-missiles-hypersoniques-1052267376.html

Les USA mènent des tests pour le développement de missiles hypersoniques

Le département américain de la Défense a annoncé avoir mené des essais des prototypes de composants d'une arme hypersonique depuis un site de la Nasa en... 21.10.2021, Sputnik France

L'armée américaine a testé mercredi des prototypes de composants d'une arme hypersonique qui vont permettre de l'éclairer sur le développement de nouvelles armes, a fait savoir le Pentagone, décrivant comme réussis les trois essais effectués.Cette annonce intervient au lendemain des craintes exprimées par le Président Joe Biden sur les missiles hypersoniques développés par la Chine, qui a démenti ce mois-ci des informations de presse selon lesquelles elle aurait testé un missile hypersonique à capacité nucléaire.Dans un communiqué, le département américain de la Défense a rapporté que les tests ont été menés par le Laboratoire national Sandia depuis un site de la Nasa en Virginie.Un vol d'essai d'un missile hypersonique classique sera effectué par l'armée au cours de l'exercice fiscal 2022 qui s'est ouvert le 1er octobre, est-il indiqué.Armes développées par Lockheed Martin et RaytheonLes missiles hypersoniques peuvent se déplacer en haute atmosphère à une vitesse cinq fois supérieure à la vitesse du son, soit environ 6.200 km/h.Les tests ont "démontré des technologies et capacités hypersoniques avancées et des systèmes de prototype dans un environnement opérationnel réaliste", a déclaré le Pentagone.Des entreprises comme Lockheed Martin et Raytheon Technologies travaillent au développement d'armes hypersoniques pour les États-Unis.

