L'Onu crée un fonds d'urgence pour les Afghans

L'organisation des Nations Unies a annoncé jeudi la mise en place d'un fonds d'urgence en faveur de la population afghane qui puisera dans les dons gelés... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T13:07+0200

Les petites entreprises, dont les start-up, seront aidées, et les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, handicapées) bénéficieront d'un revenu provisoire de base. Les agents travaillant dans des infrastructures publiques traitant de la sécheresse et des inondations, notamment, seront également soutenus financièrement.Pour les premiers douze mois, quelque 667 millions de dollars seront consacrés à ce fonds.Achim Steiner, directeur général du Programme des Nations unies pour le développement, a déclaré que le premier donateur, l'Allemagne, s'était engagé à verser 50 millions d'euros, et que l'Onu discutait avec d'autres donateurs potentiels.

