Melbourne libérée de son 6ème confinement

Melbourne rouvrira ses portes jeudi en fin de journée après sa sixième période de confinement. 21.10.2021, Sputnik France

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions d'habitants de la deuxième plus grande ville d'Australie sont restés enfermés pendant plus de 260 jours. Les restrictions qui ont débuté le 5 août seront levées après la vaccination de 70% des personnes à Melbourne.En 2021, Melbourne a perdu le titre de ville la plus agréable à vivre d'Australie à la suite de violentes manifestations contre les confinements.Jeudi, les autorités ont annoncé une nouvelle augmentation du financement et des services de santé mentale, en signe de reconnaissance du fardeau imposé aux habitants de Melbourne.L'Australie a jusqu'à présent été épargnée par le pire de la pandémie, enregistrant environ 150.000 cas et 1.500 décès pour une population de 25 millions d'habitants.

