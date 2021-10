https://fr.sputniknews.com/20211021/melbourne-sapprete-a-sortir-du-plus-long-confinement-au-monde-1052253271.html

Melbourne s'apprête à sortir du plus long confinement au monde

Les millions d'habitants de Melbourne s'apprêtent à sortir jeudi du plus long confinement du monde, bien que le nombre de cas de contamination atteint des... 21.10.2021, Sputnik France

Depuis le début du mois d'août, les habitants de la deuxième plus grande ville d'Australie sont confinés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus et notamment du variant Delta, hautement contagieux.Les autorités avaient promis de lever les mesures de confinement lorsque 70% de la population adulte serait entièrement vaccinée dans l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale.A partir de 23h59 heure locale (13h59 GMT), les pubs et les cafés pourront rouvrir. La ville aura alors passé 262 jours cumulés, soit près de neuf mois, confinée - le confinement le plus long au monde, dépassant celui de Buenos Aires, en Argentine, qui avait duré 234 jours, selon les médias.Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur et les commerces devront respecter des jauges régulant leur capacité d'accueil.

