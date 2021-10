https://fr.sputniknews.com/20211021/plaidoyer-pour-une-participation-accrue-des-femmes-dans-les-processus-de-paix-1052263222.html

Plaidoyer pour une participation "accrue" des femmes dans les processus de paix

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a plaidé, jeudi à New York, en faveur d'une participation "accrue" des femmes dans les processus... 21.10.2021, Sputnik France

Pour le chef de l’ONU, il y a lieu d’honorer l’engagement et le courage de ces femmes en leur permettant une participation “significative” dans les opérations d’établissement et de maintien de la paix.Il a également appelé à promouvoir l’implication entière et pleine des femmes dans les processus politiques au moment où des pays opèrent leur transition vers la paix.Ces femmes méritent d’être protégées alors qu’elles accomplissent ce “travail essentiel”, a indiqué M. Guterres, soulignant que l’organisation internationale redoublera ses efforts en faveur d’une "véritable" inclusion des femmes dans les processus de paix.La résolution 1325 du Conseil de sécurité a été la première à reconnaître la contribution des femmes et des filles dans la prévention et le règlement des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. Cette résolution souligne aussi l’importance de la participation pleine et égale des femmes en tant qu’actrices de la paix et de la sécurité.

avec Maghreb Arabe Presse

