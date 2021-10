https://fr.sputniknews.com/20211021/pologne-quatre-morts-et-six-blesses-suite-aux-coups-de-vent-violents-1052264056.html

Pologne: quatre morts et six blessés suite aux coups de vent violents

Quatre personnes sont mortes et six ont été blessées en Pologne jeudi, à cause de vents violents dans le sud et sud-ouest du pays, ont annoncé les pompiers. 21.10.2021, Sputnik France

Les pompiers ont enregistré 3.200 interventions, jusqu'à 12h30 GMT.Les quatre décès sont tous survenus dans la région de Basse-Silésie.Une personne a été tuée lorsqu'une camionnette a été éjectée de la route, tandis qu'un ouvrier est mort lorsqu'un mur d'une maison en construction s'est effondré.Dans la ville de Wroclaw, un arbre est tombé sur une voiture particulière.Le service météorologique national a lancé une alerte aux vents violents dans quasiment toutes les régions de Pologne sauf deux.

