https://fr.sputniknews.com/20211021/pour-eviter-leffondrement-des-frontieres-face-aux-migrants-berlin-propose-des-mesures-a-varsovie-1052256161.html

Pour éviter "l’effondrement" des frontières face aux migrants, Berlin propose des mesures à Varsovie

Pour éviter "l’effondrement" des frontières face aux migrants, Berlin propose des mesures à Varsovie

Après que la police allemande a averti d’un possible "effondrement des infrastructures de sécurité" à cause du nombre de clandestins qui traversent la... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T12:24+0200

2021-10-21T12:24+0200

2021-10-21T12:24+0200

international

europe

allemagne

pologne

union européenne (ue)

biélorussie

bruxelles

migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102942/21/1029422106_0:209:3500:2178_1920x0_80_0_0_9c43a1aad4dfa71324a4ada116a018f0.jpg

Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a confirmé mercredi 20 octobre qu'il avait fait une proposition à la Pologne pour organiser des patrouilles frontalières conjointes pour contrer l'afflux de réfugiés vers l’Allemagne via la Biélorussie.Le ministre a souligné que si, pendant la majeure partie de l'année, environ 200 à 300 personnes par jour traversaient la frontière allemande, au cours des dernières semaines leur nombre a triplé voire quadruplé. Ainsi, 925 demandeurs d'asile ont été enregistrés lundi.La police allemande préoccupéeD’après Bild, le ministre de l’Intérieur a réagi ainsi à la lettre du syndicat de la police fédérale qui lui demandait "l’introduction de contrôles temporaires aux frontières avec la Pologne", le seul moyen d’empêcher une répétition de la crise de 2015.Dans la lettre, citée par Bild, le président du syndicat Heiko Teggatz constatait entre autres que le nombre d'arrestations à la frontière a augmenté "de manière quasi explosive" depuis plusieurs mois et que le nombre d’entrées non autorisées à la frontière avec la Pologne correspondait aux chiffres enregistrés à la frontière autrichienne en 2013. La situation avait alors atteint "son triste paroxysme" en 2015, lorsque "l'effondrement de l'architecture sécuritaire à la frontière" a entraîné "l'entrée incontrôlée de migrants en Allemagne".La Pologne double ses forces à la frontière biélorusseMardi 19 octobre, la Défense polonaise a annoncé avoir déployé 6.000 de ses soldats le long de la frontière avec la Biélorussie, alors que samedi Varsovie parlait de 3.000 soldats présents dans la zone.Pour rappel, Varsovie et Bruxelles accusent le Président biélorusse Alexandre Loukachenko d'orchestrer des passages de clandestins vers la Pologne et les pays baltes, ce que Minsk dément.Plus tôt, Bild avait annoncé que les autorités allemandes enquêtaient sur l’implication présumée d’Alexandre Loukachenko dans l’affaire. Le quotidien allemand écrit que, selon Berlin, Minsk cherche ainsi à obtenir la levée des sanctions européennes.Le Président biélorusse avait précédemment promis que Minsk cesserait d’empêcher le transit de clandestins et le transfert de drogue vers l’Union européenne, accusant Bruxelles d’avoir déclenché "une guerre hybride" contre son pays.

allemagne

pologne

biélorussie

bruxelles

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

europe, allemagne, pologne, union européenne (ue), biélorussie, bruxelles, migrants