Poutine critique "le racisme inversé" de l’Occident

Poutine critique "le racisme inversé" de l’Occident

La "cancel culture" fait de la lutte contre le racisme une sorte de racisme à l’envers, estime Vladimir Poutine. Dans le même temps, les discussions sur... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T21:17+0200

2021-10-21T21:17+0200

2021-10-21T21:05+0200

La lutte contre le racisme dans le monde d’aujourd’hui se mue en discrimination à l’envers, a regretté Vladimir Poutine, intervenant dans le cadre du forum international de discussions Valdaï.Selon lui, l’obsession des questions raciales ne fait que "désunir davantage les gens". Il a ainsi rappelé les paroles de Martin Luther King qui "rêvait qu’un jour ses quatre enfants vivr[aient] dans une nation où ils ne ser[aient] pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère". "Voilà une vraie valeur", a fait valoir le Président russe."Chacun de nous est un être humain"Il a en outre affirmé que les discussions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes approchent dans certains pays européens "le niveau de fantasmagorie absolue". Il a de plus qualifié de "crime contre l’humanité" l’idée selon laquelle les enfants avaient le droit de choisir eux-mêmes leur genre.Selon lui, les tentatives de persuader les mineurs qu’"un garçon peut sans problème devenir une fille et vice-versa" sont "monstrueuses".Dans ce contexte, M.Poutine a souligné que la majorité des Russes étaient selon lui "indifférents" à l’égard du sexe et de la couleur de peau d’autrui. "Chacun d’entre nous est un être humain, et c’est ça qui importe", a-t-il conclu.

Tchetnik Excellent. Voilà pourquoi les petits haineux visent tant VVP. Parce que dans le néant actuel, le projet de société qu'il insuffle à la Russie est un antinéant. 2

