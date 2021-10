https://fr.sputniknews.com/20211021/six-soldats-nigeriens-tues-dans-une-embuscade-1052253869.html

Six soldats nigériens tués dans une embuscade

Six soldats nigériens tués dans une embuscade

Six soldats nigériens ont été tués mercredi et trois blessés dans une embuscade d'hommes armés contre le convoi du préfet du département de Bankilaré dans la... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T09:56+0200

2021-10-21T09:56+0200

2021-10-21T09:56+0200

afrique

nigeria

burkina faso

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103046/62/1030466232_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1123b73898b80e152c7d1bf63da2fd86.jpg

"Le Préfet était en congé et rentrait à Bankilaré (chef lieu du département du même nom) quand des hommes armés lui ont tendu une embuscade. Il y a eu six morts et trois blessés parmi les soldats de la Garde nationale qui l'escortaient", a déclaré Tidjani Ibrahim Katiella, gouverneur de Tillabéri, cité par des médias.Cette attaque contre le convoi d'un officiel nigérien est la première du genre dans cette région de Tillabéri, zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Burkina et le Mali. Elle intervient deux jours après celle menée contre un poste de police à la frontière du Burkina Faso.Trois policiers nigériens ont été tués et plusieurs blessés dans la nuit de dimanche à lundi lors de l'attaque du poste de contrôle frontalier de Petelkole, à 10 km de la frontière avec le Burkina.Ces attaques surviennent après une visite du Président nigérien Mohamed Bazoum au Burkina Faso où il y a évoqué avec son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré la situation sécuritaire dans le Sahel et la lutte contre le terrorisme.

nigeria

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, burkina faso, attaque