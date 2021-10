https://fr.sputniknews.com/20211021/spd-verts-et-fdp-veulent-porter-scholz-a-la-chancellerie-debut-decembre-1052265678.html

SPD, Verts et FDP veulent porter Scholz à la chancellerie début décembre

Les trois partis politiques négociant pour former une nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne ont pour objectif de parvenir à un accord d'ici fin... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T18:45+0200

S'exprimant alors que s'ouvraient les négociations formelles entre les trois formations, le secrétaire général du Parti social-démocrate (SPD), Lars Klingbeil, a fait savoir que le but était que les 22 groupes de travail politiques rendent compte de leurs travaux d'ici le 10 novembre.De hauts représentants des autres partis ont exprimé leur optimisme sur une issue positive des négociations. Volker Wissing, secrétaire général des libéraux-démocrates du FDP, a déclaré que les discussions préliminaires avaient été encourageantes.Ni les conservateurs de la chancelière Angela Merkel ni les sociaux-démocrates n'ont remporté lors des élections législatives du 26 septembre une majorité suffisante pour gouverner.Cela a conduit le SPD, arrivé en tête du scrutin, à courtiser les Verts et le FDP, en dépit de la proximité traditionnelle de ce dernier avec les conservateurs, le SPD et les Verts étant davantage progressistes.Les discussions préliminaires tripartites ont tout de même abouti à un accord sur une feuille de route politique en vue de la formation d'une coalition à Berlin. Dans le document de 12 pages figurent notamment des promesses sur la protection du climat, les impôts et le salaire minimum, des thèmes qui vont désormais servir de base au programme gouvernemental final."C'est ambitieux", a dit Volker Wissing à propos du calendrier que se sont fixé les trois partis.

