Une députée LREM agressée et dépouillée en pleine rue à Paris



La députée LREM Coralie Dubost et son compagnon ont été victimes d'un vol avec violence dans la nuit de mardi à mercredi, en pleine rue, dans le centre de... 21.10.2021

Des malfaiteurs ont violemment agressé Coralie Dubost, députée du groupe LREM à l’Assemblée nationale, et son compagnon Stanislas vers 00h20 le 20 octobre dans le 7e arrondissement de la capitale française, relate ce même jour le site d’information Actu17.À la sortie du Café de l’Alma, l’élue et son conjoint ont été entourés par quatre personnes qui ont asséné plusieurs coups à l’homme et se sont emparés de son portable ainsi que de sa montre -une Rolex d’une valeur de 12 000 euros, détaille le média.Les voleurs se sont également accaparé le sac de Mme Dubost contenant des clefs, un badge de l’Assemblée nationale et 2.000 euros en espèces.Les agresseurs se sont ensuite enfui à pied et les victimes ont contacté les forces de l'ordre, poursuit le site d’actualité.Ayant constaté que la députée et son compagnon n’étaient pas blessés, les agents ont pris les dispositions légales nécessaires. L’enquête sera menée par le troisième district de la police judiciaire (DPJ) parisienne, conclut le média.Insécurité dans le 7e arrondissementLes chiffres de la délinquance dans la capitale transmis aux élus parisiens par la Préfecture de police ont été analysés par arrondissement et publiés en septembre dernier par Le Figaro.Selon le média, avec 65 affaires par mois en moyenne et en nombre de faits par habitant, le 7e, quartier "huppé", s'impose comme le champion des violences conjugales déclarées.En ce qui concerne toute atteinte volontaire à l’intégrité physique, au premier semestre 2021, la zone décompte 881 actes relevés, soit 243 pour 10.000 habitants.

Biggus Dickus Qui se balade avec 2000 € en pleine nuit, surement pas moi ! Bah, les 4malandrins ne seront pas partis les mains vides ... 4

barnabé l'ex-poule de Véran doit enfin comprendre ce qu'est le sentiment d'insécurité. 3

