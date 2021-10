https://fr.sputniknews.com/20211022/allemagne-rebond-des-cas-de-covid-19-les-lnder-discutent-de-mesures-de-freinage-1052274975.html

Allemagne: rebond des cas de COVID-19, les Länder discutent de mesures de freinage

Allemagne: rebond des cas de COVID-19, les Länder discutent de mesures de freinage

22.10.2021

Le taux d'incidence des cas de COVID-19, qui mesure le nombre d'infections enregistrées sur sept jours pour 100.000 habitants et sert de référence pour décider des restrictions, est remonté à 95,1 contre 68,7 il y a une semaine, a précisé l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, l'agence fédérale allemande de veille sanitaire.Ce rebond des infections intervient alors que les dirigeants des 16 Länder, les régions du pays, débattent de nouveau du plan de lutte contre la pandémie. L'état d'urgence national doit prendre fin le 25 novembre, ce qui signifie que les restrictions expireront automatiquement à cette date sauf si elles sont prolongées par un vote du Parlement.L'Allemagne a fait état vendredi de 19.572 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit 8.054 de plus que vendredi dernier.Plus de 1.500 patients atteints du COVID-19 sont hospitalisés en soins intensifs, contre environ 1.400 il y a une semaine, selon le bilan de l'Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d'urgence (Divi) publié jeudi.Il est peu probable que les Länder lèvent les mesures de distanciation sociale ou l'obligation de porter le masque et de montrer un certificat de test négatif, de vaccination ou de guérison de la maladie pour entrer dans la plupart des espaces publics clos, le recours à un nouveau confinement restant majoritairement impopulaire parmi les Allemands.Environ 66% des habitants du pays sont vaccinés, un pourcentage supérieur à la moyenne de l'Union européenne (63,3%). Environ 1,5 million de personnes ont en outre reçu un rappel du vaccin.

