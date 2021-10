https://fr.sputniknews.com/20211022/biden-dit-que-les-usa-se-sont-engages-a-porter-secours-a-taiwan-1052270690.html

Biden dit que les USA se sont engagés à porter secours à Taïwan

Biden dit que les USA se sont engagés à porter secours à Taïwan

"Je ne veux pas engager une guerre froide avec la Chine. Je veux simplement que la Chine comprenne que nous ne reculerons pas, que nous ne reviendrons pas sur... 22.10.2021, Sputnik France

Les Etats-Unis se sont engagés à défendre Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, a déclaré jeudi le président américain Joe Biden.La Maison blanche a toutefois précisé plus tard qu'aucun changement n'avait été apporté à la politique des Etats-Unis à l'égard de Taïwan.Bien que Washington soit tenue par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, elle a longtemps appliqué une politique "d'ambigüité stratégique" sur la question de savoir si elle interviendrait militairement pour défendre l'île dans l'éventualité d'une attaque chinoise.En août, un responsable de l'administration Biden a déclaré que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé après que le président avait semblé suggérer que les Etats-Unis porteraient secours à l'île en cas d'attaque.Un porte-parole de la Maison blanche a précisé jeudi qu'aucun changement à cette politique n'avait été apporté, refusant de répondre à la question de savoir si Joe Biden s'était mal exprimé.Taïwan fera preuve d'une ferme détermination à se défendre, a déclaré Xavier Chang, porte-parole du bureau présidentiel taiwanais, dans une déclaration répondant aux remarques de Joe Biden et soulignant les actions concrètes continues de son administration pour montrer son soutien "solide comme le roc" à Taïwan.Les tensions militaires entre Taiwan et la Chine ont atteint un pic inédit en plus de quatre décennies, a déclaré en début de mois le ministre taiwanais de la Défense, prévenant que Pékin aurait les moyens de mener une invasion "totale" de l'île d'ici 2025.

