Des pluies diluviennes à Abidjan font six morts

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d’Abidjan, vendredi matin, ont occasionné la mort de six personnes, indique la presse locale. 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22

2021-10-22T16:45+0200

2021-10-22T16:45+0200

Les pluies diluviennes de ce vendredi ont fait 14 victimes dont 6 morts, indique le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), cité par des médias locaux.Des blessés et d’importants dégâts matériels ont été également enregistrés dans certains quartiers de la ville, ajoute la même source.Presque chaque année, les pluies font des victimes à Abidjan. Des inondations meurtrières avaient fait 18 morts en 2018, malgré d'importants travaux pour curer les canaux d'évacuation d'eaux et détruire les constructions illégales qui parfois les barraient.En 2017, elles avaient coûté la vie à au moins 15 personnes et fait de nombreux blessés. En 2016, 16 personnes avaient été tuées, 39 en 2014.

Maghreb Arabe Presse

