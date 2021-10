https://fr.sputniknews.com/20211022/guide-michelin-a-moscou-une-capitale-qui-rayonne-par-la-diversite-gastronomique---reportage-1052277712.html

Guide Michelin à Moscou: une "capitale qui rayonne par la diversité" gastronomique - reportage

Plus de 100 ans après son apparition, le fameux Guide rouge Michelin fait son entrée sur le territoire russe. Un événement marquant pour toute la scène gastronomique du pays de Pouchkine, laquelle a été scrupuleusement analysée par des inspecteurs pendant cinq années, comme l’a révélé au micro de Sputnik le directeur international du Guide, Gwendal Poullennec.Cette attribution d’étoiles est d’autant plus importante qu’elle fait de la Russie le premier pays de l’espace post-soviétique où voit le jour le fameux guide rouge. En outre, elle a eu lieu pendant une période très particulière, en pleine pandémie."Nous n’avons fait aucun compromis sur la sécurité de la santé de nos inspecteurs. […] Le Guide Michelin a dû s’adapter comme les restaurants ont réussi à s’adapter eux-mêmes", indique le directeur international du Guide.Une soixantaine de restaurants mentionnésDe la pression et de grands espoirs. La salle de concert du parc Zariadié, juste à côté du Kremlin et de la place Rouge, a ainsi ouvert le 14 octobre ses portes à plusieurs dizaines de chefs de la capitale russe pour la cérémonie de gala avec la participation du maire de Moscou.Le Twins Garden, qui a remporté plusieurs prix internationaux et fait partie du récent classement The World's Best 50 Restaurants, est ainsi devenu le plus récompensé de la sélection russe de Michelin, car, outre les deux fameuses étoiles, il s’est également vu attribué une étoile verte et le Michelin Service Award.Ensuite, c’est l’ARTEST – Chef's Table, dont le chef est Artiom Estafiev, qui s’est vu décerné deux étoiles du Guide.À ces deux restaurants s’en ajoutent sept autres ayant obtenu une étoile: le Selfie, le Beluga, le Grand Cru, le White Rabbit, le Biologie, le Sakhaline et le Savva. 15 restaurants proposant des repas raffinés pour des prix abordables sont entrés sur la liste BIB Gourmand et trois autres ont été décorés d’une étoile verte.Saluant à l’unanimité le travail de leurs équipes, les vainqueurs ne cachent pas leur joie face à l’arrivée du Guide en Russie, le chef Andreï Chmakov comparant l’attribution d’une étoile à son restaurant Savva à l’obtention de médailles olympiques pour un sportif.Commentant le nombre de restaurants moscovites sélectionnés, M.Poullennec a expliqué qu'il n'y avait pas de "quotas", ni de "nombre limité de restaurants, ni de minimum ni de maximum"."Des cuisines très identitaires""À Moscou, on peut vraiment goûter des produits d’excellente qualité, d’une grande diversité. […] C’est aussi basé sur un héritage culturel très marqué, des cuisines très identitaires, de vraies personnalités de chef qui s’expriment, des cuisines qui sont aussi très modernes et qui sont de vraies expériences", tient à souligner Gwendal Poullennec en faisant le point sur les restaurants de la capitale russe, où lui-même se déplace pour la troisième fois d’affilée sur cette année.S’il préfère ne pas révéler quelles autres destinations russes peuvent apparaître sur les pages du Guide rouge, il est certain que Moscou "n’est que le début".

