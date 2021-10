https://fr.sputniknews.com/20211022/inde-des-ventes-record-de-smartphones-de-76-milliards-usd-pendant-la-saison-des-fetes-1052271870.html

Inde: des ventes record de smartphones de 7,6 milliards USD pendant la saison des fêtes

La saison des fêtes en Inde devrait enregistrer des ventes record de smartphones à hauteur de 7,6 milliards de dollars USD, bien que l'industrie mondiale des... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T11:23+0200

Selon le cabinet d'études Counterpoint Research, la saison des fêtes connaît une augmentation des échanges qui augmente la compétitivité des prix des appareils, alors que la forte demande des consommateurs dans les segments moyen et haut de gamme devrait stimuler les ventes.La saison festive des achats en Inde a été lancée au cours de la première semaine d'octobre alors que les géants des plateformes en ligne dont Amazon et Flipkart ont annoncé leurs offres massives . La saison se terminera le 4 novembre avec la fameuse fête hindoue de Diwali.Le marché indien des smartphones, le deuxième plus grand marché au monde après la Chine, devrait atteindre un record de 173 millions d'unités vendues en 2021, avec une croissance de 14% en glissement annuel, selon Counterpoint Research.Sur le segment 5G, Counterpoint a déclaré que les smartphones 5G représentaient moins de 3% du marché en 2020.En 2021, le marché des appareils 5G a nettement augmenté de plus de huit fois pour atteindre 32 millions d’unités vendues.

