https://fr.sputniknews.com/20211022/la-chine-durcit-ses-mesures-sanitaires-1052277177.html

La Chine durcit ses mesures sanitaires

La Chine durcit ses mesures sanitaires

Plusieurs régions de Chine, dont un district de Pékin, ont été contraintes d'imposer de nouvelles restrictions de déplacement pour enrayer la propagation du... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T16:28+0200

2021-10-22T16:28+0200

2021-10-22T16:28+0200

covid-19

chine

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104366/22/1043662290_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_a7da8bea45a206bd3cf882ef78a75028.jpg

La Chine, où le coronavirus a été identifié pour la première fois fin 2019, a enregistré 28 nouvelles infections jeudi, soit plus du double des 13 cas enregistrés le jour précédent, selon les données des autorités sanitaires vendredi.Le district de Changping, à Pékin, a interdit aux habitants de certaines zones à risque de quitter leur domicile, suspendu les cours dans certaines écoles et ordonné aux entreprises locales de cesser leurs activités, a déclaré un responsable lors d'un point de presse. Six cas du variant hautement contagieux Delta ont été recensés cette semaine dans la capitale, qui accueille en février prochain les Jeux olympiques d'hiver.La majorité des 70 cas signalés en Chine depuis le 16 octobre ont été enregistrés dans les provinces du Nord-Ouest, moins bien pourvues en infrastructures médicales. Une dizaine de villes de la province de Gansu ont interrompu vendredi matin plusieurs lignes de bus longue distance, rapporte la télévision d'Etat. Les services ferroviaire et aérien sont également limités.Toutes les attractions touristiques de la province du Ningxia et certaines du Gansu et du Qinghai ont été fermées.Les voyageurs étrangers qui sont en Chine depuis moins de 28 jours doivent présenter un test négatif pour se rendre dans la province de Ningxia et observer une semaine d'isolement à leur arrivée.Les autorités ferroviaires chinoises ont interrompu par ailleurs le chargement de marchandises à destination de gares du Xinjiang jusqu'à la fin du mois d'octobre, invoquant des mesures de contrôle du virus, sans donner plus de détails.Jeudi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Chine s'élevait à 96.665 et le nombre de décès à 4.636, selon un bilan officiel.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

chine, restrictions