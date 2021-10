https://fr.sputniknews.com/20211022/la-cia-a-su-retourner-et-exploiter-les-lecons-de-la-guerre-froide-pour-faire-plus-de-propagande--1052261102.html

La CIA a su "retourner et exploiter" les leçons de la guerre froide pour "faire plus de propagande"

La CIA a su "retourner et exploiter" les leçons de la guerre froide pour "faire plus de propagande"

La "remilitarisation" du renseignement américain pousse la CIA à créer de nouveaux centres de mission. Une réorganisation qui pourrait servir les activités... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T14:00+0200

2021-10-22T14:00+0200

2021-10-22T14:00+0200

international

podcasts

chine

cia

climat

pandémie

influence

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

La CIA a créé des centres de mission dont la vocation pourrait surprendre, notamment sur les changements climatiques et les pandémies. Pourquoi? Une hypothèse serait que la CIA n’a pas pour seule mission de collecter des informations, mais aussi de déstabiliser et d’influencer l’opinion dans ces domaines stratégiques. Ce rôle de subversion pourrait devenir de plus en plus important à l’ère des réseaux sociaux, de la diversification des sources d’information et de récits alternatifs.De nouvelles missions qui pourraient être un indice de l’implication croissante de l’agence américaine de renseignement extérieur dans le jeu de la propagande mondiale, décrypte Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) et l’auteur du livre La nouvelle guerre secrète (Mareuil Édition):

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, chine, cia, climat, pandémie, influence, podcast