La reine Elizabeth II hospitalisée pendant une nuit

D'après une source proche de la royauté, la reine Elizabeth II ne souffre pas du Covid-19 et est restée à l'hôpital pour des raisons pratiques, son équipe... 22.10.2021, Sputnik France

La reine Elizabeth II a passé la nuit du 20 au 21 octobre à l'hôpital pour la première fois depuis des années, afin de se soumettre à ce que le palais de Buckingham a qualifié d'"examens préliminaires", avant de retourner au château de Windsor jeudi.Elizabeth II, âgée de 95 ans et souveraine la plus âgée dans le monde et ayant régné le plus longtemps sur son pays, a annulé un déplacement officiel en Irlande du Nord mercredi. Le palais a déclaré que le personnel médical de la reine lui avait conseillé de se reposer et qu'elle ne souffrait pas du Covid-19.D'après une source proche de la royauté, la reine Elizabeth II est restée à l'hôpital pour des raisons pratiques, son équipe médicale ayant par ailleurs opté pour une approche précautionneuse.

