https://fr.sputniknews.com/20211022/le-controle-au-facies-un-fleau-a-montreal-un-expert-lance-un-appel-a-la-nuance--1052277980.html

Le contrôle au faciès, un fléau à Montréal? Un expert lance un appel à la nuance

Le contrôle au faciès, un fléau à Montréal? Un expert lance un appel à la nuance

Au Québec, le profilage racial est au cœur de l’actualité depuis des mois. Dans un récent ouvrage, l’expert en criminologie Jean Claude Bernheim critique... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T16:54+0200

2021-10-22T16:54+0200

2021-10-22T16:54+0200

international

police

fusillade

racisme

discrimination

québec

canada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103283/81/1032838112_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_520e96c4501070a560d70073c320f17e.jpg

Alors que le débat sur le profilage racial fait rage au Canada à l’occasion de la campagne à la mairie de Montréal, une deuxième édition revue et augmentée d’un livre sur la dernière plus importante affaire d’erreur judiciaire dans le pays est publiée.Le "racisme systémique" au cœur de l’affaireSon auteur Jean Claude Bernheim se penche sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit début 2021. Le point de départ de cette saga: l’agression le 28 janvier d’un policier dans la métropole québécoise, quelques secondes après avoir remis un constat d’infraction à un automobiliste, un dénommé Mamadi III Fara Camara. L’arrestation et la détention pendant six jours de celui-ci, étudiant guinéen de 31 ans clamant son innocence, ont vite été interprétées comme "un cas emblématique de profilage racial" par de nombreux politiciens. En effet, il y avait bien eu erreur sur la personne puisque, quelques jours après son interpellation, c’est un autre individu que l’on a aperçu en train d’agresser l’agent sur les caméras.Dans un contexte marqué par une volonté de "décolonisation" du Canada, le Premier ministre fédéral Trudeau y verra la preuve de l’existence du "racisme systémique" au pays, et la classe politique le suivra. À tort? Car début septembre, le rapport d’un juge conclut que Mamadi III Fara Camara n’a fait l’objet d’aucune forme de profilage.Dans son livre intitulé L’Affaire Camara: Le troisième acteur,Jean Claude Bernheim souligne que cette affaire est un cas typique d’une "lecture biaisée" des politiciens de la réalité policière.Camara poursuit maintenant la Ville de Montréal et le procureur général du Québec pour 1,2 million de dollars (825.000 euros). Auteur de nombreux autres ouvrages sur des affaires criminelles, Jean Claude Bernheim observe que les politiciens "ont une grande méconnaissance du fonctionnement du système judiciaire et pénal", une tendance qui les pousserait à adopter une vision perméable à l’influence des groupes "antiracistes":Ces trois dernières années, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec dit avoir enregistré une hausse importante du nombre de dossiers ouverts pour discrimination fondée sur les origines. Celui-ci a plus que doublé. À l’approche du scrutin du 7 novembre prochain, les quatre principaux candidats à la mairie de Montréal se sont engagés à favoriser une plus grande représentativité de la diversité culturelle au sein des organismes de la ville. Chacun à leur façon, ils se sont aussi engagés à lutter contre le "racisme systémique".Les lois canadiennes plus "discriminatoires" que les policiers?Si Jean Claude Bernheim estime que le profilage racial commis par les autorisés reste une réalité bien documentée en Amérique du Nord, il considère toutefois que le débat l’entourant occulte en quelque sorte des enjeux juridiques d’une plus grande importance:Et pendant que le débat sur le contrôle au faciès continue de plus belle, le nombre de fusillades liées à la nouvelle guerre de gangs à Montréal est en nette augmentation. Les échanges de coups de feu entre rivaux ont souvent lieu en plein jour, devant témoins. Le 21 octobre dernier, les autorités montréalaises ont même sollicité un haut dirigeant de la mafia du clan Rizzuto, à Montréal, pour lui demander de contribuer à rétablir le calme. Début février 2021, une adolescente de 15 ans a perdu la vie dans une fusillade survenue en début de soirée dans le quartier Saint-Léonard, l’un des épicentres de la crise.

https://fr.sputniknews.com/20210921/une-photo-inedite-de-trudeau-en-blackface-a-fait-surface-la-veille-des-elections-1051786355.html

https://fr.sputniknews.com/20210908/ils-se-foutent-de-la-police-a-montreal-une-nouvelle-guerre-des-gangs-a-eclate-1046106946.html

québec

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

police, fusillade, racisme, discrimination, québec, canada