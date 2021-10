https://fr.sputniknews.com/20211022/les-etudiants-beneficieront-aussi-de-lindemnite-inflationannoncee-par-jean-castex-1052270879.html

Les étudiants bénéficieront aussi de l'"indemnité inflation"annoncée par Jean Castex

Comme l'a souligné Gabriel Attal sur France 2, cette aide concernerait les étudiants boursiers et ceux qui sont autonomes fiscalement de leurs parents. 22.10.2021, Sputnik France

Les étudiants bénéficieront eux aussi de l'"indemnité inflation" de 100 euros annoncée jeudi par Jean Castex, a précisé vendredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.Le Premier ministre a annoncé jeudi sur TF1 le versement dans les prochains mois de cette indemnité exceptionnelle aux Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois, destinée à aider salariés, retraités, chômeurs, indépendants, artisans et agriculteurs à faire face à la hausse des prix, ceux de l'essence notamment."Les étudiants seront accompagnés par l''indemnité inflation'", a déclaré Gabriel Attal sur France 2 vendredi, en soulignant que cette aide concernerait les étudiants boursiers et ceux qui sont autonomes fiscalement de leurs parents.Le porte-parole du gouvernement a également précisé que "ces 100 euros ne seront pas fiscalisés" et ne seront donc soumis ni à l'impôt sur le revenu, ni aux charges sociales.

