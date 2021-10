https://fr.sputniknews.com/20211022/les-regles-de-miss-france-has-been-la-presidente-de-la-societe-repond-a-moreno-1052274333.html

Les règles de Miss France "has been"? La présidente de la société répond à Moreno

Les règles de Miss France "has been"? La présidente de la société répond à Moreno

Des règles "has been"? "Un impact négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société"? Selon la présidente de la société Miss France, le concours de beauté... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T14:12+0200

2021-10-22T14:12+0200

2021-10-22T14:17+0200

france

concours

nadine morano

sexisme

miss france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1052274301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c37f70819f5be9917aae9067427a5d9.jpg

Déjà teinté de plusieurs scandales, dont des photos osées, des polémiques racistes, des accusations de tricherie, le concours Miss France est maintenant dans le collimateur de l'association féministe Osez le féminisme! qui l’accuse de violer le droit du travail. La situation est échaudée encore davantage depuis que la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno a souhaité que les règles "changent". Dans une interview accordée à Jeanmarcmorandini.com, Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France, répond:"Nous avons un record d'inscriptions pour le concours cette année. L'émission a fait un pic d'audience à plus de 10 millions de Français sur TF1 lors de la dernière édition, c'est un rendez-vous incontournable chaque année", a-t-elle d'abord déclaré.Des règles "has been"La ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno a estimé le 21 octobre que les règles régissant le concours Miss France étaient "has been" et a souhaité qu'"elles changent"."Un impact négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société"Le 18 octobre, une association féministe (Osez le féminisme!) a annoncé avoir saisi la justice prud'homale, estimant que ce concours "sexiste" violait le droit du travail.Les candidates à la couronne de beauté ne signent certes aucun contrat de travail avec les organisateurs du concours. Mais leur relation avec Endemol doit bien s'analyser comme celle liant un salarié à son employeur, affirme l'association, qui s'appuie sur une jurisprudence de 2013, concernant le concours Mister France. Parmi les faits encore reprochés: l'obligation pour les candidates d'être célibataires, sans enfants, ou de mesurer plus de 1,70 mètre.Reprenant des arguments brandis depuis plusieurs années par de nombreuses militantes, Osez le féminisme! impute au concours Miss France "un impact négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société".L'élection de Miss France 2022 doit se tenir le 11 décembre au Zénith de Caen. Miss Normandie, Amandine Petit, étudiante à Caen, avait été élue Miss France 2021 au Puy-du-Fou en décembre dernier.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

concours, nadine morano, sexisme, miss france