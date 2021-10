https://fr.sputniknews.com/20211022/mixer-les-vaccins-la-decision-de-la-fda-confirme-lapproche-pronee-par-le-fabricant-du-spoutnik-v-1052274613.html

"Mixer" les vaccins? La décision de la FDA confirme l'approche prônée par le fabricant du Spoutnik V

22.10.2021

La Russie "a pris l'initiative d'utiliser l'approche du cocktail vaccinal", c’est-à-dire, la combinaison de vaccins conçus à partir de plateformes différentes, a déclaré Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d’investissements directs (RFPI), réagissant à la dernière décision de l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA).Le fabricant du Spoutnik V "a également été le premier à proposer des partenariats dans le domaine des vaccins à d'autres producteurs", a fait savoir le directeur du RFPI dans un communiqué indiquant que "les essais cliniques de combinaisons du premier composant du Spoutnik V (le vaccin unidose Spoutnik Light) avec d'autres vaccins sont menés avec succès partout dans le monde".Le 20 octobre, la FDA a approuvé l'utilisation d'un vaccin anti-Covid différent pour la dose de rappel que celui utilisé initialement pour l'immunisation. Ainsi, sa décision d'autoriser la technique du "mix and match" ("mélanger et associer") pour les injections de rappel confirme une fois de plus "l'efficacité de l'approche du cocktail vaccinal au cœur du Spoutnik V" qui "renforce et allonge la réponse immunitaire, augmente l'efficacité du vaccin contre les nouvelles souches et offre une flexibilité aux efforts de vaccination dans le monde entier".Kirill Dmitriev a également déclaré que les résultats concluants sur l'innocuité et l'immunogénicité du Spoutnik Light démontrés par les études conjointes font de ce médicament "un vaccin de rappel universel et l'une des meilleures solutions pour revacciner les individus qui avaient déjà reçu un autre vaccin".Avec une efficacité globale de 91,4 %, le Spoutnik V affiche également une efficacité de 83% contre le variant Delta et de 94% contre les risques d'hospitalisation.Le vaccin unidose Spoutnik Light montre une efficacité à la fois lorsqu'il est utilisé de manière autonome et comme vaccin de rappel. D’après les conclusions faites par l’Institut Gamaleïa, basées sur les données obtenues auprès de 28.000 participants à Moscou, utilisé seul, le Spoutnik Light montre une efficacité de 70% contre le Delta au cours des trois premiers mois après la vaccination.Promoteur du Spoutnik V, le RFPI est un fonds souverain créé par le gouvernement russe en 2011 pour réaliser des co-investissements avec des investisseurs financiers et stratégiques internationaux réputés, principalement en Russie.

