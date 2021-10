"On assiste à une tendance à la hausse" des cas, selon Véran

https://fr.sputniknews.com/20211022/on-assiste-a-une-tendance-a-la-hausse-des-cas-selon-veran-1052271062.html

Bien que l'épidémie continue de se stabiliser en France, le ministre de la Santé Olivier Véran note une "petite poussée" des cas de Covid-19

Se prononçant ce 22 octobre sur BFM TV et RMC, Olivier Véran a noté qu’une forte reprise du virus n'était pas "le scénario le plus probable". Cependant, selon le ministre de la Santé, une "petite poussée" des cas de Covid-19 est observée. "Il fait froid dehors, c'est plus humide, comme tous les virus respiratoires" le Covid-19 "circule plus, on s'y attendait", a-t-il poursuivi, évoquant environ "5.000 cas par jour" actuellement.Appel à la vaccinationTout en constatant qu’il n'y a pas "d'augmentation des hospitalisations comme à l'automne dernier car la population est massivement vaccinée", Olivier Véran a appelé cependant à "booster le rappel de vaccination des personnes âgées et fragiles".Les chiffres épidémiques du 21 octobreCe jeudi 21 octobre, 6.127 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 7.108.206 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.Le taux de positivité des tests remonte, à 1,3% (contre 1,2% en début de semaine). Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s'établit à 6.453 (-12 en 24 heures), dont 1.009 dans les services de réanimation.En 24 heures, 35 personnes ont succombé au Covid à l'hôpital. Le bilan total s'élève à 117.411 morts depuis le début de l'épidémie, dont 90.537 à l'hôpital.Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 50.980.290 personnes ont reçu au moins une injection (soit 75,6% de la population totale) et 49.715.291 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 73,7% de la population totale), selon les chiffres de la Direction générale de la Santé.

