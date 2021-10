https://fr.sputniknews.com/20211022/sahara-occidental-une-delegation-du-polisario-recue-a-moscou-avant-la-decision-de-lonu-1052264191.html

Sahara occidental: une délégation du Polisario reçue à Moscou avant la décision de l’Onu

Sahara occidental: une délégation du Polisario reçue à Moscou avant la décision de l’Onu

Dans un entretien à Sputnik, Oubi Bouchraya Bachir, l'émissaire du Polisario en Europe, évoque la réunion qui s’est tenue avec le représentant spécial du... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T20:52+0200

2021-10-22T20:52+0200

2021-10-22T20:52+0200

afrique

sahara

sahara occidental

conflit au sahara occidental

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1044858276_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_705333b62060ffc4c165f50cb7bec07b.jpg

Le 20 octobre, le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, a reçu à Moscou une délégation du Front Polisario, en vue d'examiner les perspectives de règlement du conflit au Sahara occidental. Le groupe était dirigé par Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Polisario en Europe et auprès de l’Union européenne.Lors des discussions, les diplomates sahraouis, qui ont transmis au responsable russe les salutations du Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) Brahim Ghali, ont fait part de la détermination du front Polisario à participer activement au processus onusien de résolution du conflit dont la responsabilité échoit à Staffan De Mistura, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara occidental.Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières bilatérales entre le Front Polisario et la Fédération de Russie, intervient à la veille des délibérations du Conseil de sécurité après réception du rapport soumis par le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, sur la situation au Sahara occidental et à l'ombre des préparatifs entamés en vue d'adopter une nouvelle résolution sur le mandat de la Minurso.Par ailleurs, le diplomate évoque les contours du plan d’autonomie du Sahara occidental proposé par le Maroc pour mettre fin au conflit, expliquant les raisons pour lesquelles il est catégoriquement refusé par le Front Polisario. Enfin, il s’est également exprimé sur la situation des réfugiés sahraouis, sur l’état du respect des droits de l’homme et sur le processus d’édification des institutions politiques et démocratiques de la RASD.

https://fr.sputniknews.com/20211019/exploration-de-ressources-au-sahara-occidental-le-maroc-en-a-t-il-vraiment-le-droit-1052226766.html

sahara

sahara occidental

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

sahara, sahara occidental, conflit au sahara occidental