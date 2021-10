https://fr.sputniknews.com/20211022/une-delegation-du-conseil-de-securite-de-lonu-attendue-au-mali-pour-evaluer-la-situation-politique-1052276286.html

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue au Mali pour évaluer la situation politique

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue au Mali pour évaluer la situation politique

L'objectif principal de cette mission est d'évaluer la situation politique, sécuritaire, humanitaire, des droits de l'Homme, de développement, du calendrier de la transition ainsi que l'état de la mise en œuvre des mesures prioritaires de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger par les parties signataires, ajoute le ministère malien dans un communiqué.Au cours de son séjour, la délégation onusienne aura des rencontres avec les autorités de transition, le personnel de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les différentes parties impliquées dans la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, ainsi qu'avec les autres acteurs nationaux et internationaux de la crise malienne.A rappeler qu'un cadre de consultations régulières a été institué entre le gouvernement du Mali et l'ONU depuis l'adoption en 2013 de la résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité créant la MINUSMA.Après Bamako, la délégation du Conseil de sécurité se rendra à Niamey, au Niger.

