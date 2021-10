https://fr.sputniknews.com/20211022/vietnam-les-exportations-du-riz-selevent-a-45-millions-de-tonnes-a-fin-septembre-1052272516.html

Vietnam les exportations du riz s’élèvent à 4,5 millions de tonnes à fin septembre

Les exportations du Vietnam du riz ont atteint 4,57 millions de tonnes à fin septembre, soit une valeur de 2,41 milliards de dollars, a indiqué le Département... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T12:42+0200

asie

vietnam

riz

Cette performance représente une baisse de 8,3% en volume et de 2,4% en valeur par rapport à la même période de l'année 2020, fait savoir la même source.Grâce à ce volume, le Vietnam devrait atteindre ses objectifs d’exportation de 6,3 millions de tonnes soit environ 3,2 milliards de dollars d’ici décembre prochain.En 2020, le Vietnam a exporté 6,15 millions de tonnes de riz, atteignant un chiffre d'affaires de 3,07 milliards de dollars, en baisse de 3,5% en volume et en hausse de 9,3% en valeur par rapport à 2019.Selon la Banque mondiale, la reprise de l’économie mondiale devrait garantir une forte demande de produits vietnamiens à destination de ses principaux marchés d’exportation à savoir les États-Unis, l’Union Européenne et la Chine.La Banque mondiale table sur une croissance du PIB du Vietnam de 4,8% en 2021 et de 6,5 à 7% à partir de 2022.Les experts de la Banque ont rappelé que l’économie vietnamienne a bien progressé de 2,9% en 2020 contre de graves contractions observées dans d’autres pays.

vietnam

vietnam, riz