Des centaines de Nicaraguayens passent au Honduras pour se faire vacciner

Des centaines de Nicaraguayens ont franchi le 22 octobre la frontière avec le Honduras pour se faire vacciner contre le Covid-19, selon des sources sanitaires. 23.10.2021, Sputnik France

Les éléments du Secrétariat hondurien à la Santé se sont rendues sur la frontière à El Triunfo et La Fraternidad "pour immuniser la population nicaraguayenne qui cherche de manière intensive à recevoir une première dose" de vaccin contre le Covid-19, a indiqué le département administratif dans un communiqué.Le Président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, avait annoncé la semaine dernière un prêt de 100.000 doses de vaccin au Nicaragua, en geste de "solidarité".Le Nicaragua est l'un des six pays du continent américain où le taux de vaccination est le plus bas, selon l'Organisation panaméricaine de la Santé. Ce pays de 6,5 millions d'habitants, a officiellement enregistré 16.422 cas de contamination et 206 morts du Covid-19, mais selon un réseau de médecins indépendants, le nombre de contaminations a atteint les 30.809, dont 5.832 morts.

