Matteo Salvini jugé en Italie pour avoir bloqué un bateau de migrants

Le procès de l'ancien ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, accusé d'avoir bloqué en mer un navire de migrants en 2019, a débute à Palerme. 23.10.2021, Sputnik France

Matteo Salvini, chef de file de la Ligue, en Italie, a comparu ce samedi 23 octobre devant le tribunal de Palerme. Il est poursuivi pour séquestration après avoir bloqué en mer un navire de migrants en 2019, alors qu'il était ministre de l'Intérieur.L'audience, la deuxième depuis l'ouverture du procès le mois dernier, était consacrée à la recevabilité des témoins, ce qui a donné lieu à une passe d'armes entre accusation et défense sur l'opportunité de convoquer l'acteur américain Richard Gere, qui était en Italie à l'époque de l'incident et avait aidé l'ONG espagnole Open Arms -qui affrétait le navire- à distribuer de la nourriture aux quelque 150 migrants à bord.Les représentants d'Open Arms ont fait valoir que l'acteur serait en mesure de livrer un témoignage direct sur les conditions de vie à bord du bateau, bloqué pendant 19 jours au large de l'île sicilienne de Lampedusa avant que la justice n'ordonne l'évacuation de ses passagers. Le tribunal a validé la convocation de Richard Gere, ainsi que celle de l'ancien président du Conseil Giuseppe Conte et de plusieurs autres responsables politiques.Matteo Salvini s'est défendu en disant avoir simplement rempli ses obligations de ministre et il a dénoncé des accusations "surréalistes".Le secrétaire fédéral de la Ligue risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. La prochaine audience a été fixée au 17 décembre.

