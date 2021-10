https://fr.sputniknews.com/20211023/pass-sanitaire-pucage-des-populations-credit-social-tracage-le-prix-de-la-liberte-1052281555.html

Pass sanitaire, puçage des populations, crédit social, traçage: le prix de la liberté?

Pass sanitaire, puçage des populations, crédit social, traçage: le prix de la liberté?

Le texte prévoyant la prolongation du pass sanitaire est entre les mains des députés. Du côté des opposants à cette mesure, on dénonce une fois de plus... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T08:10+0200

2021-10-23T08:10+0200

2021-10-23T08:10+0200

france

sécurité

surveillance

libéralisme

liberté

covid-19

libertés individuelles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1052281729_0:7:1920:1087_1920x0_80_0_0_25b499dd96208632652708743ccb05e0.jpg

Évoquée avec prudence par certains membres du gouvernement au cours des semaines précédentes, la prolongation du pass sanitaire est maintenant dans les tuyaux. Le projet de loi de «vigilance sanitaire» de l’exécutif est en ce moment même passé au crible par le Parlement. Mercredi dernier, les députés adoptaient d’une courte tête l'article 2 du texte qui permettra au gouvernement d’avoir recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, si la situation l’exigeait.Principe de précaution oblige, le gouvernement entend, grâce à cet outil, parer à toute éventuelle reprise épidémique.Les anti-pass crient à la violation des libertés individuelles. Une évolution qui ne renierait en rien, à en croire Guillaume Travers, la logique de fond des sociétés libérales. Selon cet économiste, bien au contraire, ces contrôles sociaux sont amenés à s’intensifier dans nos «sociétés ouvertes».Pour l’auteur de La société de surveillance, stade ultime du libéralisme (Éd. La Nouvelle Librairie), aucune société ne saurait se passer d’un minimum «de contrôle social». Et les sociétés ouvertes n’échapperaient pas non plus à la règle. Pour Guillaume Travers, l’application à l’échelle du monde d’une «liberté abstraite» et «sans frontière» nécessiterait, pour être concrétisée, «tout un appareillage juridique de plus en plus compliqué».D’où la prolifération, selon l’essayiste, des contrôles formels –à l’exemple aujourd’hui du pass sanitaire, demain du puçage ou du traçage des populations.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

sécurité, surveillance, libéralisme, liberté, covid-19, libertés individuelles