Alec Baldwin a enfreint la règle principale sur les armes à feu, selon un armurier d'Hollywood

L’enquête sur la mort tragique de la directrice de la photographie, tuée par Alec Baldwin lors du tournage du film Rust, se poursuit.Le rôle de l’armurière de cinéma, Hannah Gutierrez Reed, est examiné de près par les enquêteurs car c’est elle qui avait préparé l’arme à feu avec laquelle le comédien a tiré, selon un communiqué transmis au site Deadline.Dans une interview accordée au New York Post, Bryan Carpenter, consultant en armes à feu à Hollywood, a dit qu’une arme n’aurait jamais dû être pointée dans la direction de quelqu’un, qu’elle soit chargée ou non.M.Carpenter a indiqué au média que pour des raisons de sécurité, toutes les armes à feu réelles utilisées dans la production cinématographique sont généralement dirigées vers un point fictif plutôt que vers un équipement, des acteurs ou membres de l’équipe.Alec Baldwin risque d'avoir de graves ennuis judiciaires, peut-être même d’être accusé d’homicide involontaire par négligence, a déclaré au New York Post Joseph Costa, avocat du cabinet Costa Law à Los Angeles.Des plaintes visant l’armurièreD’après le site Daily Beast qui se réfère à des sources de l’équipe de tournage, certains ont qualifié Hannah Gutierrez Reed de "maladroite" et s’étaient plaints de son travail sur d'autres films.Ainsi, le tournage du western The Old Way avec Nicolas Cage avait déjà été suspendu après qu’elle aurait donné à une actrice de 11 ans une arme à feu sans la vérifier correctement. Elle est également accusée de négligence et de contrôles inadéquats sur des plateaux de tournage.Même lors du tournage de Rust, l’équipe a fait face, au moins deux fois, à des coups de feu imprévus après que Mme Gutierrez Reed avait fournis des armes.Certains membres de l'équipe ont quitté le plateau quelques heures avant la tragédie en raison du mécontentement suscité par son travail.Un tir mortelLe 21 octobre, Alec Baldwin a accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors du tournage du western Rust dans l’État américain du Nouveau-Mexique et blessé le réalisateur du film, Joel Souza.Pour le moment, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée.Le drame s’est produit alors que l’équipe répétait une scène, d’après des documents judiciaires établis par les policiers pour obtenir un mandat de perquisition, cités par le Santa Fe Reporter.L’acteur a appuyé sur la détente après qu’un assistant-réalisateur, qui "ne savait pas qu’il y avait des balles réelles dans l’accessoire", lui avait donné un "cold gun", soit une arme qui n’est pas chargée, dans le jargon du cinéma.Le lendemain du fait, M.Baldwin, "dévasté", a indiqué sur les réseaux sociaux coopérer avec les forces de l’ordre et a exprimé son soutien à la famille de la victime.

