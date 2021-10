https://fr.sputniknews.com/20211024/au-moins-20-morts-lors-daffrontements-dans-le-centre-de-la-somalie-1052302958.html

Au moins 20 morts lors d'affrontements dans le centre de la Somalie

Des affrontements entre les forces régionales soutenues par l'armée somalienne et un groupe parlementaire ont fait une vingtaine de morts et plus de 40 blessés... 24.10.2021, Sputnik France

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées le 23 octobre lors d'affrontements entre les forces régionales de Galmudug soutenues par l'Armée nationale somalienne (SNA) et un groupe paramilitaire dans le centre de la Somalie, ont indiqué des responsables locaux.De violents combats ont éclaté samedi matin après que Ahlu Sunna Waljama'a (ASWJ), un groupe islamique modéré, a attaqué les positions des forces conjointes à la périphérie de la ville de Guriel, a déclaré à la presse le ministre de l'Information de l'État de Galmudug.Ahmed Shire Falagle a indiqué que trois soldats sont morts dans les violents combats avec la milice ASWJ. Le ministre a souligné que l'opération visait à rétablir la paix et l'ordre dans la ville afin de permettre à ceux qui avaient fui la ville en raison des tensions et d'un conflit potentiel de revenir pacifiquement.

