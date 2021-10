https://fr.sputniknews.com/20211024/cest-tres-a-la-russe-ce-que-propose-le-restaurant-moscovite-le-plus-decore-au-michelin--video-1052304325.html

"C’est très à la russe": ce que propose le restaurant moscovite le plus décoré au Michelin – vidéo

"C’est très à la russe": ce que propose le restaurant moscovite le plus décoré au Michelin – vidéo

Le rarissime caviar blanc que "presque aucun Européen n’a essayé", une imprimante 3D produisant des calmars... Les chefs jumeaux Berezoutski, dont le... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T19:18+0200

Après l’événement le plus marquant de l’année pour la gastronomie russe, la remise des premières étoiles Michelin à des restaurants moscovites, les chefs jumeaux Berezoutski confient à Sputnik éprouver encore plus de responsabilités vis-à-vis des clients de leur restaurant Twins Garden. En effet, obtenir deux étoiles du fameux Guide rouge d’un seul coup place un établissement gastronomique sur tout un autre niveau.Étant fidèles à la symbiose de la science et de la nature, Ivan et Sergueï font "découvrir la Russie à nouveau" grâce aux menus dégustation qu’ils proposent aux gourmets, dont une bonne partie est en provenance de l’étranger.Si les inspecteurs Michelin ont commencé leur travail sur le sol moscovite il y a au moins cinq ans, selon Gwendal Poullennec, directeur international du Guide, ils arrivaient toujours incognito dans les restaurants, comme le veut la tradition.La vue des fenêtres panoramiques du Twins Garden donnant sur le boulevard de la Passion (boulevard Strastnoï), en plein centre de la capitale, les plats proposés plongent les papilles au cœur de toutes nouvelles sensations.Des baies à base de caviarAfin de "savoir ce que représente la cuisine russe, goûter ses spécialités gourmandes", les jumeaux proposent d’essayer un menu dégustation qui a pour nom "Découvrir la Russie à nouveau".Celui-ci "met en valeur les produits russes en provenance de diverses régions et révèle leurs particularités".Parmi les spécialités, les chefs mettent en lumière toute une diversité de caviar, ce met renvoyant aux avancées historiques de la pêche russe. Si, "d’antan, on avait l’habitude de manger des tartines avec beaucoup de pain et peu de caviar", ce concept a été réinventé au Twins Garden. Cette tartine faite "avec peu de pain et beaucoup de caviar" "est en forme de baie, parce que la structure granuleuse est la même que celle du caviar. Il s’agit de mûrons".Calmars imprimés en 3DAprès la cuisine, visible par les clients grâce à un mur transparent imitant une rangée de bouleaux, le voyage à l’intérieur du restaurant nous conduit dans la sommellerie. La carte à vins est tellement volumineuse qu’elle est proposée sur iPad.Encourageant l’utilisation des produits de leur propre ferme, ce qui assure la qualité des plats, les frères tiennent à l’incorporation des nouvelles technologies au processus culinaire.On se retrouve ensuite dans leur sanctuaire, leur laboratoire culinaire, où ils font pousser des champignons sur un mur et où l’on voit opérer toute sorte de machines dernier cri, comme une imprimante 3D bio qui produit des calmars à base de haricots.Ne cachant pas leur bonheur face aux deux fameuses étoiles plus une étoile verte, les frères soulignent la fierté qu’ils éprouvent:

