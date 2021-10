https://fr.sputniknews.com/20211024/echec-de-la-politique-la-jeunesse-francaise-desireuse-de-violence-pour-faire-avancer-les-choses-1052279657.html

Échec de la politique: la jeunesse française, désireuse de violence pour "faire avancer les choses"?

Échec de la politique: la jeunesse française, désireuse de violence pour "faire avancer les choses"?

La jeunesse n’a jamais semblé aussi éloignée des aspirations du reste de la société. A-t-elle fait sécession ou est-elle elle-même fracturée? Pour Frédéric... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T10:00+0200

2021-10-24T10:00+0200

2021-10-24T10:00+0200

présidentielle 2022

charlie hebdo

marine le pen

jean-luc mélenchon

emmanuel macron

chômage

jeunesse

environnement

ifop

jérôme fourquet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1052278626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3494e7b6c09309d8ef90b09c002c63.jpg

"Génération sacrifiée", "génération offensée", "génération woke", "digital natives". Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner la jeunesse française. De là à l’envisager d’un seul et même tenant, il n’y a qu’un pas que Frédéric Dabi ne franchit pas. "La jeunesse n’est pas un bloc monolithique", prévient notre interlocuteur.Dans son livre La Fracture (Éd. Les Arènes), le directeur général Opinion de l’IFOP a mené l’enquête* sur la sociologie des 18-30 ans. Un document précieux car l’enquête "Nouvelle Vague", initiée par L’Express avec l’IFOP à partir de 1957 et renouvelée tous les dix ans, n’avait plus été reconduite depuis 1999. En 2021, le constat est sans appel pour Frédéric Dabi: "Les fractures apparaissent au sein même de la jeunesse française", fait-il observer. Ces "fractures" ont-elles été aggravées par la crise sanitaire? Frédéric Dabi se veut plus nuancé:*Enquête IFOP pour les éditions Les Arènes, 1.513 personnes âgées de 18 à 30 ans interrogées en ligne du 12 au 17 février 2021, selon la méthode des quotas.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

charlie hebdo, marine le pen, jean-luc mélenchon, emmanuel macron, chômage, jeunesse, environnement, ifop, jérôme fourquet, jean-michel blanquer, greta thunberg , covid-19, samuel paty