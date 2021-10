https://fr.sputniknews.com/20211024/le-bahrein-vise-la-neutralite-carbone-dici-2060-1052308571.html

Le Bahreïn vise la neutralité carbone d'ici 2060

Le Bahreïn vise la neutralité carbone d'ici 2060

À quelques jours de l'ouverture de la Conférence internationale sur le climat (COP26) en Écosse, le Bahreïn a annoncé dimanche viser la neutralité carbone... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T22:34+0200

2021-10-24T22:34+0200

2021-10-24T22:37+0200

international

écologie

bahreïn

environnement

neutralité carbone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102074/40/1020744087_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_7a56ea00ddc557e863dd1079b981422d.jpg

Le Bahreïn "vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, afin de faire face aux défis posés par le changement climatique et afin de protéger l'environnement", relate l'agence de presse officielle BNA à quelques jours de l'ouverture de la Conférence internationale sur le climat (COP26) en Écosse.Selon l'agence, le pays construira une "économie circulaire du carbone" et compensera ses émissions notamment en capturant le carbone et en plantant des arbres.Le Royaume, qui n'est pas membre de l'OPEP, n'exporte pas de pétrole brut, mais uniquement des produits raffinés. Il produit néanmoins 200.000 barils par jour, qui comptent pour 80% de ses revenus.Selon les Nations unies, plus de 130 pays se sont fixé ou envisagent de se fixer pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau net de zéro d'ici à 2050, un objectif que l'Onu juge "impératif" pour préserver un climat vivable.

bahreïn

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

écologie, bahreïn, environnement, neutralité carbone