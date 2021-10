Le maire d’une commune en banlieue lyonnaise de nouveau visé par des tags menaçants

https://fr.sputniknews.com/20211024/le-maire-dune-commune-en-banlieue-lyonnaise-de-nouveau-vise-par-des-tags-menacants-1052308373.html

Le maire Alexandre Vincendet et les forces de l'ordre de Rillieux-la-Pape, en banlieue nord-est de Lyon, ont de nouveau été visés par des tags le 23 octobre, relate Le Progrès.Alors que l’un des tags menaçait le maire, les auteurs de l’autre ont promis "des balles" au lieu des pierres à la police, relate le quotidien."La police de Rillieux, si vous continuez à nous casser les coui**es, ce ne sera plus des pierres mais des balles", était-il inscrit dans le quartier des Allagniers.Pour sa part, le préfet a dénoncé ces "menaces inadmissibles" à l’encontre du maire, a précisé qu’il lui apportait son soutien et qu’il avait saisi le procureur de la République.Les menaces se multiplientCe n’est pas la première fois que la ville connaît des menaces à l’encontre des élus ou des forces de l’ordre. Fin septembre, une série de tags visant le maire avait été découverte dans le quartier des Alagniers.Qui plus est, en mars 2021, le maire de la ville avait été menacé de… décapitation. Des tags menaçant Alexandre Vincendet ont été découverts le 6 mars. Le 9 mars, un garçon de 11 ans a été interpellé. Il faisait partie d’un groupe de cinq individus qui taguaient des menaces visant l’édile. En outre, en février, un résident de Villeurbanne avait été placé en garde à vue pour avoir adressé des menaces au maire de Rillieux-la-Pape.À cause des menaces et agressions envers les élues ou la police dans la commune, Rillieux-la-Pape a rejoint le dispositif "Quartiers de reconquête républicaine". Grâce à cette démarche, la ville peut désormais "obtenir des renforts de policiers nationaux ainsi que la création d’une Brigade spécialisée de terrain (BST)", explique le maire sur sa page Facebook.Toutes ces menaces s’inscrivent dans la liste des agressions ou intimidations à l’encontre des élus et des forces de l’ordre qui se sont multipliées dernièrement en France.

