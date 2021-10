https://fr.sputniknews.com/20211024/lordre-de-merite-de-lassociation-des-comites-nationaux-olympiques-octroye-a-un-marocain-1052303108.html

L'Ordre de mérite de l'Association des comités nationaux olympiques octroyé à un Marocain

L'Ordre de mérite de l'Association des comités nationaux olympiques octroyé à un Marocain

Le vice-président du Comité olympique marocain, Kamal Lahlou, l'auteur de l'idée de créer la Journée mondiale du sport, s'est vu décerner l'Ordre de mérite de... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T17:00+0200

2021-10-24T17:00+0200

2021-10-24T17:02+0200

afrique

maroc

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104335/73/1043357362_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_4c81f0855f86b6fb412ebad57e61f11e.jpg

L'Ordre de mérite de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), qui regroupe plus de 200 pays, a été octroyé à Kamal Lahlou, vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM).À cette occasion, M.Lahlou s’est dit "réjoui" de cette distinction, "fruit des efforts déployés au service de l'olympisme au niveau national, continental et international"."Faisant partie d’une famille olympique, j’ai toujours veillé à apporter ma contribution au service de l'olympisme, aux niveaux national et continental, et à promouvoir la solidarité et la paix qui est la principale mission des organisations de sport dans le cadre du développement humain", a-t-il souligné, dans une déclaration à la Maghreb Arabe Presse (MAP).Cette distinction couronne un parcours de 50 ans au service de l’olympisme au niveau national, continental et international. Elle est aussi une consécration du sport national qui participe à la promotion des valeurs humanistes de l’olympisme.Kamal Lahlou est Vice-Président du Comité national olympique marocain (CNOM), Vice-Président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Président de la Commission Marketing de l’ACNOA et Membre de celles du Comité international olympique (CIO) et de l’ACNO.

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, sport