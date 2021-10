https://fr.sputniknews.com/20211024/paris-lance-un-satellite-militaire-derniere-generation--video-1052300793.html

Paris lance un satellite militaire dernière génération – vidéo

Paris lance un satellite militaire dernière génération – vidéo

La France a placé le 24 octobre en orbite un satellite de communication militaire présenté comme un bijou de technologie et un pilier de sa souveraineté... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T12:40+0200

2021-10-24T12:40+0200

2021-10-24T12:40+0200

satellite

espace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1052300768_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_49e923b3aec95336726eac00aae15f6c.jpg

Ce 24 octobre à 3h01 (heure de Paris), la fusée Ariane 5 a décollé de Kourou, en Guyane, en emportant le satellite 4A du programme Syracuse, qui permettra aux armées françaises déployées aux quatre coins du globe de communiquer à haut débit et en toute sécurité depuis des relais au sol, aériens, marins et sous-marin. La mission s'est achevée avec succès 38 minutes et 41 secondes après le tir.Un risque réel: en juillet 2020, le commandement spatial américain avait accusé Moscou d'avoir "conduit un test non-destructeur d'une arme anti-satellite depuis l'espace". Et en 2017, le "satellite-espion" russe Louch-Olympe avait déjà tenté de s'approcher du satellite militaire franco-italien Athena-Fidus.Ultime performance, S4 est protégé contre les impulsions électro-magnétiques qui résulteraient d'une explosion nucléaire, explique à l'AFP Marc Finaud, expert en prolifération des armes au Centre Politique de Sécurité de Genève (GCSP). "C'est le scénario de l'ultime avertissement, en cas d'échec de la dissuasion".Le programme Syracuse représente un investissement total de quelque 4 milliards d'euros. La quatrième génération multipliera par trois le débit de communications de S3. La Direction générale de l'armement (DGA) s'est engagée avec Thalès à hauteur de 354 millions d'euros et avec Airbus pour 117 millions pour le seul Syracuse 4.Ou encore le traitement en temps réel de la data venue de plusieurs endroits de la planète. À terme, la France disposera de 400 stations capables de communiquer avec S4 depuis le sol, un aéronef, un navire ou un sous-marin, selon la DGA.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

satellite, espace