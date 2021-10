https://fr.sputniknews.com/20211024/un-chat-sauve-par-un-pompier-11-jours-apres-leffondrement-dun-immeuble-a-dieppe-1052303810.html

Un chat sauvé par un pompier 11 jours après l’effondrement d’un immeuble à Dieppe

Un chat sauvé par un pompier 11 jours après l’effondrement d’un immeuble à Dieppe

Jamais trois sans quatre? C’est lors d’une quatrième intervention que les pompiers ont réussi à sauver le chat Marius, qui s’est retrouvé coincé dans son... 24.10.2021, Sputnik France

C’est 11 jours après l'effondrement d'un immeuble dans le centre-ville de Dieppe, en Seine-Maritime, que la propriétaire d’un chat nommé Marius a enfin pu récupérer son animal de compagnie.Partie faire ses courses le 12 octobre, elle en revient pour constater la mise en place d'un périmètre de sécurité après l’effondrement d’un immeuble attenant.Pris au piège, Marius, âgé de 11 ans, reste seul dans l’appartement.Sa propriétaire n’ayant pas obtenu l’autorisation d’aller le chercher, elle sollicite les services appropriés, mais ceux-ci déclarent que l’opération de secours serait trop dangereuse, car un pan du bâtiment effondré risque de s’écrouler, selon Les Informations dieppoises."Doit-on exposer une vie humaine?"Elle décide alors de lancer une pétition.La pétition sensibilise près de 80.000 signataires. Toutefois, le chef du centre de secours de Dieppe, le commandant François Scherzer, explique à France 3 Normandie le danger de l’opération.Cependant, le lundi 18 et le mardi 19 octobre, les pompiers de la ville tentent de récupérer le chat à l’aide de la grande échelle, mais les deux premiers essais se soldent par un échec.Une troisième tentative est lancée le lendemain après que sa maîtresse et deux témoins aperçoivent Marius à la fenêtre, d’après Les Informations dieppoises. Munis cette fois-ci d’une caméra thermique les pompiers tentent une nouvelle opération. Sans plus de succès.Qui plus est, ils constatent que les vibrations de leur véhicule et le bruit effraient le chat.Une fin heureuseUne nouvelle opération est organisée le 23 octobre. Les pompiers n’étant pas parvenus à attraper l’animal en l’appâtant avec de la nourriture, l’un d’eux pénètre finalement dans le logement par la fenêtre et, malgré le risque d’effondrement, en ressort avec le chat.Le paquetage récupéré, les pompiers redescendent, applaudis par les habitants des immeubles voisins.La propriétaire et son animal de compagnie sont enfin de nouveau réunis.

