Un séisme de magnitude 6,5 frappe Taïwan

L'agence de météorologie de Taïwan a constaté un tremblement de terre de magnitude 6,5, tandis que l'US Geological Survey a donné une force plus faible de 6.Il a frappé le comté de Yilan au nord-est à 13H11 heure locale (05H11 GMT) à une profondeur de 67 kilomètres (42 miles).Le tremblement de terre a semblé durer environ 10 secondes et a été ressenti comme le plus fort de l'année, selon un journaliste de l'AFP à Taipei.Taïwan est régulièrement frappée par des tremblements de terre car l'île se trouve près de la jonction de deux plaques tectoniques.Hualien, un haut lieu touristique, a été frappé en 2018 par un séisme de magnitude 6,4 qui avait tué 17 personnes et en a blessé près de 300.En septembre 1999, un séisme de magnitude 7,6 avait tué environ 2.400 personnes dans la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'île.Un tremblement de terre de 6,2 a frappé en décembre 2020, sans qu'aucun dommage ou blessure majeurs ne soient signalés.

