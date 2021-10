https://fr.sputniknews.com/20211024/une-manifestation-contre-une-societe-miniere-suisse-dispersee-au-guatemala-1052302295.html

Une manifestation contre une société minière suisse dispersée au Guatemala

Une manifestation contre une société minière suisse dispersée au Guatemala

Plusieurs dizaines de manifestants ont protesté au Guatemala contre une société minière suisse, l'accusant d'opérer malgré une décision de justice contre elle... 24.10.2021

La police du Guatemala a dispersé des dizaines d'indigènes qui bloquaient une route à quelque 155 kilomètres de la capitale guatémaltèque pour protester contre la Compagnie guatémaltèque de nickel (CGN), une filiale du groupe minier suisse Solway, annoncent les autorités.Les forces antiémeute ont chargé les manifestants, qui empêchaient le passage des camions de CGN depuis le 4 octobre sur une route de la ville d'El Estor, rapporte la presse locale.Les manifestants affirment que la CGN continue à opérer malgré une décision de justice contre elle l'année dernière.En juin 2020, la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire du pays, a provisoirement suspendu les opérations de la CGN suite à une demande des communautés autochtones qui dénoncent l'absence de concertation sur l'exploitation des minerais sur leur territoire.La Cour a précisé que le gouvernement a ignoré la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la consultation préalable des populations locales, en plus de ne pas se conformer à une étude d'impact environnemental de l'ensemble de la zone, pour laquelle il a ordonné la réalisation d'un référendum communautaire.La société minière a démarré ses activités en 2014, trois ans après avoir été rachetée par Solway, à la suite de la réhabilitation du complexe industriel qui date à l'origine de la fin des années 1970 et était à l'abandon depuis 1982.

