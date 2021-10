https://fr.sputniknews.com/20211024/veritable-enfer-pour-obtenir-un-visa-us-les-russes-places-parmi-les-nationalites-sans-foyer-1052305525.html

"Véritable enfer": pour obtenir un visa US, les Russes placés parmi "les nationalités sans-foyer"

"Véritable enfer": pour obtenir un visa US, les Russes placés parmi "les nationalités sans-foyer"

Les États-Unis ont ajouté les Russes souhaitant obtenir un visa américain à la liste des "nationalités sans-foyer", les invitant à déposer leur demande auprès... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T18:08+0200

2021-10-24T18:08+0200

2021-10-24T18:17+0200

international

russie

états-unis

immigration

tourisme

politique

relations diplomatiques

passeport

voyages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1052305733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef33551d2a7f9182a62f35960d4b8244.jpg

Détruisant leurs propres idéaux de liberté, les États-Unis ont transformé une banale procédure technique de délivrance de visas en un "véritable enfer", a déclaré ce dimanche 24 octobre la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.Elle a ainsi réagi à la décision du département d'État américain d'inclure les Russes qui veulent demander un visa dans la catégorie des "Homeless Nationalities" ("nationalités sans foyer"). Cette liste contient des pays soit où les États-Unis ne possèdent pas de représentation consulaire, soit des pays où la situation politique ou sécuritaire est si précaire ou incertaine que le personnel consulaire limité n’est pas autorisé à traiter les demandes de visa. Au total, cette liste comprend 10 États, dont la Syrie, la Somalie, l'Iran et le Venezuela.Les Russes devraient désormais demander un visa américain à Varsovie, en Pologne, selon le département d’État. Dans le même temps, l’ambassade américaine à Moscou a affirmé ce dimanche 24 octobre à Sputnik que les citoyens russes pouvaient demander un visa de non-immigrant dans n'importe quelle ambassade ou consulat des États-Unis.Quelque chose de "cassé au département d’État"La tendance à la détérioration des relations avec la Russie n’est pas nouvelle, souligne Mme Zakharova. Quelque chose d'important est "depuis longtemps cassé au département d'État", à son avis.La fermeture de consulats, la réduction du personnel consulaire, l’expérimentation de la différence entre la réponse symétrique et la réponse miroir, se rappelle la diplomate, qui ajoute que "pendant des années, les diplomates américains ont détruit le système de services consulaires en Russie qu'ils n'ont pas créé". Ce genre de démarches est contraire aux idéaux de liberté, indique-t-elle."Un coup dur"Selon elle, il ne s'agit pas seulement de réduire le tourisme et les échanges culturels, c'est "un coup porté aux familles et aux proches", à ces liens qui forment "le tissu vivant des relations entre les pays et leurs peuples".Les USA "furieux de leur impuissance"?La démarche de Washington peut être considérée comme une tentative d'escalade des tensions diplomatiques, estime Chamsail Saraliev, premier vice-président de la commission des affaires étrangères de la Douma (la chambre basse du parlement russe).Afin de normaliser les relations, les États-Unis devraient "cesser immédiatement leurs actions inamicales envers" la Russie, a-t-il martelé.Pour rappel, depuis la mi-mai, l'ambassade des États-Unis à Moscou a suspendu tous les services de délivrance de visas non diplomatiques pour les non-immigrants, liant cette mesure à la décision des autorités russes d'interdire l'embauche de personnel local et étranger. La prestation de services consulaires par les diplomates américains aux consulats d'Ekaterinbourg et de Vladivostok a également été suspendue.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

russie, états-unis, immigration, tourisme, politique, relations diplomatiques, passeport, voyages