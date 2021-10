https://fr.sputniknews.com/20211025/inde-le-premier-porte-avions-local-entame-la-deuxieme-phase-dessais-en-mer-1052310335.html

Inde: le premier porte-avions local, entame la deuxième phase d'essais en mer

Inde: le premier porte-avions local, entame la deuxième phase d'essais en mer

Le premier porte-avions indien "INS Vikrant" construit localement, a entamé dimanche les deuxièmes essais au large du Kerala (sud), avant son intégration...

Le porte-avions de 40.000 tonnes, le navire de guerre le plus grand et le plus développé jamais construit en Inde, a effectué avec succès un premier voyage en mer de cinq jours en août, a indiqué la Marine indienne.Le navire de guerre a été construit pour un coût d'environ 3,1 milliards de dollars, a fait savoir la même source, notant que sa construction a propulsé l'Inde dans "un groupe restreint des pays capables de concevoir et de construire un porte-avions, ce qui témoigne de la volonté du gouvernement indien de promouvoir le "Made in India".L'INS Vikrant, conçu pour un équipage d'environ 1.700 personnes, a une vitesse de pointe d'environ 28 nœuds et une vitesse de croisière de 18 nœuds avec une endurance d'environ 7.500 milles marins, ont indiqué des responsables.Le porte-avions, dont la construction a commencé en 2009, mesure 262 mètres de long, 62 mètres de large et 59 mètres de haut.L'INS Vikrant, est le deuxième porte-avions de la flotte de l'Inde, après l'INS Vikramaditya, un appareil de fabrication soviétique acheté en 2004.

