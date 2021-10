https://fr.sputniknews.com/20211025/la-gb-prevoit-dinvestir-6-milliards-de-livres-supplementaires-dans-la-sante-1052314672.html

Le Royaume-Uni prévoit d'investir six milliards de livres supplémentaires dans la santé

Le Royaume-Uni prévoit d'investir six milliards de livres supplémentaires dans la santé

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, prévoit d'annoncer cette semaine un budget comprenant 5,9 milliards de livres (sept milliards d'euros... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T15:58+0200

2021-10-25T15:58+0200

2021-10-25T16:08+0200

covid-19

royaume-uni

santé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1044975927_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_972f1216c995e7a6cf6be51f79d63fd7.jpg

Ce montant vient s'ajouter à l'ensemble budgétaire de huit milliards de livres sterling, annoncé le mois dernier, destiné à rattraper les retards causés par la crise sanitaire du coronavirus, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.Le gouvernement entend ainsi accroître de 30%, d'ici l'exercice fiscal 2024-2025, les activités dites "électives" des services de santé, comme les interventions chirurgicales non urgentes et les IRM.Une enveloppe de 2,3 milliards sera destinée aux services de tests, 2,1 milliards pour améliorer les technologies à disposition des services de santé et 1,5 milliard pour accroître le nombre de lits disponibles.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, santé