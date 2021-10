https://fr.sputniknews.com/20211025/linde-leve-lexigence-de-quarantaine-pour-les-voyageurs-internationaux-entierement-vaccines-1052311482.html

L'Inde lève l'exigence de quarantaine pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés

Les voyageurs entièrement vaccinés, en provenance d'un pays avec lequel l'Inde a des accords d'acceptation mutuelle des vaccins Covid-19 approuvés par... 25.10.2021, Sputnik France

Ils devront cependant présenter un test RT-PCR Covid-19 négatif, a déclaré le ministère indien de la Santé dans un communiqué.Ces nouvelles directives sont mises en vigueur à partir de ce lundi jusqu'à nouvel ordre, avec des révisions sur la base de l'évaluation des risques, a rappelé le ministère.Depuis le mois d'août, l'Inde stagne autour de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 signalés par jour, alors que les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta restent encore dans les esprits.L'Inde est le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis, avec plus de 34 millions de cas d'infections dont plus de 454.000 morts.

