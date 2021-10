https://fr.sputniknews.com/20211025/lue-etablit-un-portefeuille-des-dix-traitements-prometteurs-contre-le-covid-19-1052314769.html

L'UE établit un portefeuille des 10 traitements "prometteurs" contre le Covid

La Commission européenne vient d'établir un portefeuille de 10 traitements "prometteurs" contre le Covid-19, indique l'exécutif européen dans un communiqué. 25.10.2021, Sputnik France

Selon la Commission, cette liste de 10 traitements, basée sur des avis scientifiques indépendants, concerne des traitements candidats contre le Covid-19 en passe d'être autorisés et qui devraient être bientôt disponibles sur le marché européen.Dès lors que l'innocuité et l'efficacité de ces traitements auront été confirmées par l'Agence européenne des médicaments, les patients y auront accès le plus rapidement possible dans toute l'Union, ajoute la même source.Un groupe d'experts scientifiques indépendants a examiné 82 traitements candidats parvenus à un stade avancé de développement clinique et a sélectionné les 10 les plus prometteurs en vue de l'établissement du portefeuille européen de traitements contre le Covid-19, précise l'exécutif européen.Cette liste de 10 traitements comprend trois catégories: les anticorps monoclonaux antiviraux, les plus efficaces aux premiers stades de l'infection; les antiviraux oraux à utiliser aussi rapidement que possible après l'infection, et immunomodulateurs pour le traitement des patients hospitalisés.Six des traitements sélectionnés font déjà l'objet d'une évaluation en continu ou ont déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments. Ils pourraient être autorisés dans de brefs délais, à condition que les données définitives démontrent leur qualité, leur innocuité et leur efficacité, selon la Commission européenne.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

