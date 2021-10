https://fr.sputniknews.com/20211025/pierre-valentin-le-wokisme-est-un-opium-des-intellectuels-1052281174.html

Pierre Valentin: "Le wokisme est un opium des intellectuels"

M. Blanquer entend désormais lutter ouvertement contre la "culture woke". Mais que recouvre ce terme, souvent mal compris? Pour Pierre Valentin, auteur d'une...

"Privilège blanc", "racisme systémique", "intersectionnalité des luttes" ou encore "hétéro-patriarcat": les concepts phares repris par les militants woke outre-Atlantique sont encore obscurs. Alors qu’est-ce que le "wokisme", ce mouvement dont tout le monde parle sans jamais parvenir à le définir précisément? "Le “wokisme”, c’est cette gauche qui voit les concepts de “rationalisme” et d’“universalisme” comme une “fiction blanche” et comme des constructions sociales de l’Occident", réplique Pierre Valentin, auteur d’une note pour la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) sur le sujet.Initialement revendiquée par le mouvement Black Lives Matter à partir de 2013, la "culture woke" a ensuite essaimé dans les campus américains. Et en France? "41% des jeunes de 18-30 ans adhèrent à la notion de racisme systémique*. Ce sont les mêmes qui demain seront dans les médias, dans les institutions et qui travailleront avec les politiques", alerte Pierre Valentin.À quel prix l’Hexagone pourra-t-il échapper à ce que Pierre Valentin n’hésite pas à qualifier de "virus woke"? "Plus l’on trouve de nouveaux axes d’“oppression”, et plus ces luttes se divisent et s’entretuent. Cette idéologie ne pourra que s’autodétruire. La question, c’est: est-ce qu’on s’autodétruira en tant que civilisation avec elle, ou est-ce qu’on arrivera à s’en débarrasser avant?"*Enquête IFOP pour les éditions Les Arènes, 1.513 personnes âgées de 18 à 30 ans interrogées en ligne du 12 au 17 février 2021, selon la méthode des quotas.

