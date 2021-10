https://fr.sputniknews.com/20211025/rencontre-iran-ue-mercredi-a-bruxelles-1052318942.html

Rencontre Iran-UE mercredi à Bruxelles

Ali Bagheri Kani, qui dirige côté iranien les négociations sur le dossier nucléaire, a annoncé lundi sur Twitter qu'il rencontrerait mercredi à Bruxelles le... 25.10.2021, Sputnik France

Engagées en avril dernier à Vienne, la capitale autrichienne Vienne où fut signé le Plan d'action global commun (PAGC) en 2015, les discussions indirectes destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans le cadre de l'accord ont été ajournées en juin, après la victoire à l'élection présidentielle iranienne de l'ultra-conservateur d'Ebrahim Raïssi.L'Iran, qui a toujours démenti vouloir développer une arme nucléaire, s'est progressivement affranchi des limites fixées dans le PAGC, qui encadrait ses activités nucléaires, après sa dénonciation et le rétablissement des sanctions américaines en 2018 par l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump.L'actuel président Joe Biden souhaite relancer l'accord de 2015 mais Washington et Téhéran divergent sur les étapes à mettre en place et sur le calendrier de leur mise en oeuvre.

