Une délégation de l'Onu au Niger pour une visite axée sur la situation sécuritaire dans le pays

La délégation onusienne est conduite par l’ambassadeur du Kenya à l’Onu, président en exercice du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre, et comprend l’ambassadeur de France à l’Onu et l’ambassadeur du Niger à l’Onu.Au cours de son séjour, indique l’Agence nigérienne de presse (ANP), la délégation onusienne aura une séance de travail avec le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Niger, Hassoumi Massaoudou, avant d’être reçue en audience par le Président de la République Mohamed Bazoum, suivie d’une conférence de presse.La mission onusienne aura également des entretiens avec le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou et plusieurs personnalités nigériennes, et participera à une cérémonie pour rendre hommage aux victimes civiles du terrorisme et aux soldats tombés au combat, est-il précisé.La question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, les effets néfastes du changement climatique, la coopération nigéro-onusienne et plusieurs autres sujets d’intérêt commun seront également au menu des discussions, ajoute la même source.Avant de se rendre à Niamey, la délégation du Conseil de sécurité de l'Onu était à Bamako, au Mali, afin d'évaluer la situation politique et sécuritaire dans ce pays.

